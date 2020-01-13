Звезда «Отпетых мошенниц» впервые вышла в свет после родов

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Американская
актриса и певица Энн Хэтэуэй, известная по фильмах "Отпетые мошенницы" и "Дьявол
носит Prada" впервые в этом году появилась на светском мероприятии и удивила
своим ярким образом.
Актриса
недавно во второй раз стала мамой, но судя по ее фигуре, беременность не сильно
отразилась на ее внешности. Для светского вечера звезда выбрала золотистое блестящее
платье в пол с рукавами-кимоно и откровенным декольте. Свой образ знаменитость
дополнила массивными серьгами, черным клатчем и золотистыми босоножками.
На красной дорожке звезда "Отпетых мошенниц" появилась вместе со своим супругом Адамом Шульманом, который был одет в черные брюки, белую рубашку и пиджак темно-синего цвета с черными вставками.