В Москве госпитализировали солиста группы «Корни»

Российский певец и музыкант, участник группы "Корни" Алексей Кабанов находится в одной из московских клиник. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Известно, что исполнитель сам обратился в "скорую" из-за проблем с гортанью и уже перенес операцию на голосовых связках. В своем аккаунте он опубликовал фотографию, где лежит на больничной койке и просит журналистов не звонить, ведь он не может ответить на вопросы, потому что ему нельзя говорить.

Поклонники и друзья знаменитости пожелали ему скорейшего выздоровления.

Напомним, что Алексей Кабанов с 2002 года является участником группы "Корни", которая стала очень популярной после выхода песен "Ты узнаешь её", "Я теряю корни" и "С днём рождения, Вика!". Сейчас группа продолжает выступать, только состав коллектива изменился.

В сентябре 2013 года Алексей Кабанов женился на Розалии Коноян и спустя год у пары родилась дочь Алиса.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 53-летняя

в центре Москвы.

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