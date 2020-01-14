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НОВОСТИ Все новости

Украинская певица призналась, что едва не совершила суицид

Это событие заставило певицу изменить взгляды на жизнь

сегодня, 11:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Украинская певица и телеведущая Злата Огневия призналась поклонникам, что пережила глубокую депрессию, из-за которой чуть не свела счеты с жизнью. Об этом она написала на своей странице в Instagram в день своего рождения.

Знаменитость написала эмоциональный пост, в котором рассказала, что из-за череды жизненных неудач и глубокой депрессии, она пыталась "уйти на небо". Но придя в сознание, она испытала огромное счастье от того, что еще дышит и жива, и это событие кардинально поменяло ее взгляды на жизнь. Злата Огневич призналась, что неудачная попытка суицида изменила ее отношение к себе и стало огромный толчком, чтобы двигаться дальше в лучшую сторону.

Певица рассказала, что теперь перед тем, как принять какое-то важное решение она мысленно спрашивает себя, сделает ли это ее лучше в профессиональной и личной сфере. Также она посоветовала всем хвалить себя за любые, пусть и маленькие, достижения в жизни.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинская певица Злата Огневич представила клип, где снялась в откровенном образе. 


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