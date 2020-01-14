Питт и Энистон собираются усыновить ребенка, - СМИ

Голливудские знаменитости и бывшие экс-супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт в последнее время очень сблизились. Западные источники утверждают, что пара скоро официально заявит о возобновлении своих отношений и усыновит ребенка. Об этом сообщает издание New Idea.

Взаимоотношения Энистон и Питта остаются одной из самых популярных тем для обсуждения, особенно после развода актера с Анджелиной Джоли. Оказывается, что Энистон давно простила бывшего супруга за то, что он развелся с ней и ушел к другой. Теперь знаменитости близко общаются, но возобновления своего романа не подтверждают.

Инсайдер сообщает, что отношения звезды "Друзей" и голливудского секс-символа уже больше, чем просто дружеские. Поговаривают, что пара даже собирается усыновить ребенка из мексиканского приюта. В период новогодних праздников и Энистон, и Питт пребывали в Мексике, хотя вместе пару не видели.

Напомним, что от брака с Анджелиной Джоли у Брэда Питта есть трое родных детей и трое приемных. А вот Энистон еще не познала радости материнства. В прошлом году в СМИ ходили слухи, что звезда "Друзей" хочет взять девочку из приюта в Мексике, но эта информация не подтвердилась.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Питт прокомментировал свои отношения с бывшей супругой Дженнифер Энистон.

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