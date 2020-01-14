Cardi B сделала важное заявление касательно своей карьеры

Американская рэперша и актриса Cardi B заявила, что хочет отдохнуть от своей музыкальной карьеры и заняться политическими делами. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Знаменитость написала, что хочет стать политиком, потому что любит правительство, даже если с ним не всегда согласна. Но для того, чтобы стать "частью Конгресса" она решила сначала пройти обучение. Рэперша заявила, что у нее есть много интересных идей, которые стоит воплотить в реальность.

Также певица подчеркнула, что стране не хватает патриотизма, ведь многие люди не гордятся тем, что родились и живут в Америке. Cardi B подчеркнула, что это не просто пустые разговоры, а она действительно хочет поучаствовать в политической жизни своей страны. Ранее звезда уже делала заявления политического характера, критикуя политику президента США Дональда Трампа и рассказывала о социальном обеспечении.

Однако, поклонники не особо радостно отреагировали на такое заявление певицы, отметив, что каждый должен заниматься своим делом. Многие пользователи соцсети написали, что рэперше не хватит опыта и знаний, чтобы реализовать себя в политической сфере.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Джастин Бибер возвращается на сцену после длительного перерыва.

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