Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Cardi B сделала важное заявление касательно своей карьеры
НОВОСТИ Все новости

Cardi B сделала важное заявление касательно своей карьеры

Cardi B собирается сменить род деятельности

сегодня, 13:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американская рэперша и актриса Cardi B заявила, что хочет отдохнуть от своей музыкальной карьеры и заняться политическими делами. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Знаменитость написала, что хочет стать политиком, потому что любит правительство, даже если с ним не всегда согласна. Но для того, чтобы стать "частью Конгресса" она решила сначала пройти обучение. Рэперша заявила, что у нее есть много интересных идей, которые стоит воплотить в реальность.

Также певица подчеркнула, что стране не хватает патриотизма, ведь многие люди не гордятся тем, что родились и живут в Америке. Cardi B подчеркнула, что это не просто пустые разговоры, а она действительно хочет поучаствовать в политической жизни своей страны. Ранее звезда уже делала заявления политического характера, критикуя политику президента США Дональда Трампа и рассказывала о социальном обеспечении. 

Однако, поклонники не особо радостно отреагировали на такое заявление певицы, отметив, что каждый должен заниматься своим делом. Многие пользователи соцсети написали, что рэперше не хватит опыта и знаний, чтобы реализовать себя в политической сфере.

szFUSzRkt1R0xJIS8IsH7bhhn.jpg

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Джастин Бибер возвращается на сцену после длительного перерыва.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...