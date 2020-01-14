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Бывшую жену Джонни Деппа застукали за поцелуем с девушкой

Актриса начала встречаться с девушкой

сегодня, 15:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Экс-супругу голливудского актера Джонни Деппа, звезду фильма "Аквамен" Эмбер Херд застали за горячими поцелуями с девушкой. Кадры были опубликованы на Instagram-аккаунте neng.gapil.

Известно, что актриса Эмбер Херд не скрывала от публики свою бисексуальную ориентацию, у нее были любовные отношения, как с мужчинами, так и с женщинами. На этот раз звезду застукали за поцелуями с 38-летней художницей-постановщиком Бьянкой Бутти. Пара встретилась возле одного из отелей, девушки нежно обнимали друг друга, а после сели в автомобиль и уехали.

По информации СМИ, четыре года назад у избранницы актрисы обнаружили рак молочной железы, и упорная борьба помогла справиться с недугом, правда лишь на время. В прошлом году девушке повторно диагностировали опухоль.

Судя по фотографиям, Эмбер и ее партнерша выглядят счастливыми, поэтому поклонники предположили, что актриса отошла от громкого развода с Деппом и других неудачных романов.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что мать актрисы Эмбер Херд поддержала Джонни Деппа после развода и тайно переписывалась с ним.


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