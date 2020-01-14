Леся Никитюк показала, как выглядит без макияжа

Украинская телеведущая проектов "Кто сверху" и "Le-маршрутка" Леся Никитюк показала поклонникам, как выглядит без макияжа. Фотографию звезда опубликовала на своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Ведущая написала, что была сегодня в салоне красоты, где ей делали укладку, процедуры для лица и массаж, поэтому день пролетел как-то очень быстро.

"Сегодня я спала 8 часов, дальше были процедуры для лица, массаж, укладка... Вышла я такая "телочками", а на дворе 3 часа дня…. И я подумала... Это же если так каждый день, то дети от голода умрут, а мужчина разведется. И как те женщины все успевают", - подписала свой пост Никитюк.

К слову, знаменитость позирует на фотографии без грамма макияжа, зато с легкой укладкой. Одета она в теплое мини-платье с бахрамой синего цвета и черных сапогах-ботфордах.





Напомним, американская певица Селена Гомес опубликовала в Instagram фотографию в халате и без макияжа и собрала более 8 миллионов лайков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что модель Синди Кроуфорд вызвала восторг фотографией без макияжа.

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