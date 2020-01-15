Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, - СМИ

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Evening Standart.

Ранее королева собрала представителей семьи Виндзоров, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и его супруги, однако на данный момент Меган Маркл находится в Канаде. Предполагалось, что герцогиня Сассекская будет участвовать в переговорах по телефону.

"В итоге чета Сассекских решила, что не было необходимости участия герцогини", — сообщил собеседник газеты.

Принц Гарри и его жена объявили, что планируют жить самостоятельно и отказываются от финансовых привилегий. Семейная пара планирует больше времени проводить в Северной Америке.

Как сообщало издание "Комментарии", 9 января герцогиня Кембриджская будет отмечать свое 37-летие, однако праздничная вечеринка уже состоялась. Кейт собрала своих родственников и друзей в своем загородном доме в Анмер-холле. Среди гостей не было принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Примечательно, что родственники уже второй год подряд игнорируют праздник герцогини.

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