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Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, - СМИ

Меган Маркл находилась в Канаде, когда проходили переговоры

сегодня, 03:00
Автор:

• Ольга Чародий

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Evening Standart.

Ранее королева собрала представителей семьи Виндзоров, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и его супруги,  однако на данный момент Меган Маркл находится в Канаде. Предполагалось, что герцогиня Сассекская будет участвовать в переговорах по  телефону.

"В итоге чета Сассекских решила, что не было необходимости участия герцогини", — сообщил собеседник газеты.

Принц Гарри и его жена объявили, что планируют жить самостоятельно и отказываются от финансовых привилегий. Семейная пара планирует больше времени проводить в Северной Америке.

 Как сообщало издание "Комментарии", 9 января герцогиня Кембриджская будет отмечать свое 37-летие, однако праздничная вечеринка уже состоялась.   Кейт собрала своих родственников и друзей в своем загородном доме в Анмер-холле. Среди гостей не было принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Примечательно, что родственники уже второй год подряд игнорируют праздник герцогини.


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Источник: https://www.standard.co.uk/news/uk/meghan-did-not-join-sandringham-talks-by-phone-source-confirms-a4333811.html
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