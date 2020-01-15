Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, - СМИ

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Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась от участия
в переговорах с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Evening Standart.
Ранее королева собрала представителей семьи Виндзоров, чтобы
обсудить будущую роль принца Гарри и его супруги, однако на данный момент Меган Маркл находится
в Канаде. Предполагалось, что герцогиня Сассекская будет участвовать в переговорах
по телефону.
"В итоге чета Сассекских решила, что не было
необходимости участия герцогини", — сообщил собеседник газеты.
Принц Гарри и его жена объявили, что планируют жить
самостоятельно и отказываются от финансовых привилегий. Семейная пара планирует
больше времени проводить в Северной Америке.
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