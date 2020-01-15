Актер сериалов «Друзья» и «Горец» покончил с собой

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51-летний американский актер Стэн Кирш, известный по телесериалу "Горец", был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание TMZ.
Известно, что супруга обнаружила его тело в ванной. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, актер покончил жизнь самоубийством, но что стало причиной такого поступка не сообщается.
Факт смерти знаменитости подтвердили его друзья и близкие, которые стали оплакивать актера в социальной сети Facebook. Жена Кирша поблагодарила всех за проявленную поддержку и любовь в такую трудную минуту.
Напомним, что Стэн Кишр наиболее известен благодаря роли Ричи Райан в сериале "Горец", а также он сыграл эпизодическую роль в популярном телесериале "Друзья" и снялся в более чем 20 фильмах. Позже актер попробовал свои силы в режиссуре и открыл школу актерского мастерства, где делился с учениками своим опытом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в США обнаружили тело бизнесмена Гарри Мортона, который встречался с Деми Мур, Бритни Спирс и Линдси Лохан.
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