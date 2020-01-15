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Актер сериалов «Друзья» и «Горец» покончил с собой

Тело актера обнаружила его супруга

сегодня, 13:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

51-летний американский актер Стэн Кирш, известный по телесериалу "Горец", был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание TMZ.

Известно, что супруга обнаружила его тело в ванной. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, актер покончил жизнь самоубийством, но что стало причиной такого поступка не сообщается.

Факт смерти знаменитости подтвердили его друзья и близкие, которые стали оплакивать актера в социальной сети Facebook. Жена Кирша поблагодарила всех за проявленную поддержку и любовь в такую трудную минуту.

Напомним, что Стэн Кишр наиболее известен благодаря роли Ричи Райан в сериале "Горец", а также он сыграл эпизодическую роль в популярном телесериале "Друзья" и снялся в более чем 20 фильмах. Позже актер попробовал свои силы в режиссуре и открыл школу актерского мастерства, где делился с учениками своим опытом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в США обнаружили тело бизнесмена Гарри Мортона, который встречался с Деми Мур, Бритни Спирс и Линдси Лохан.


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Источник: https://www.tmz.com/2020/01/14/highlander-star-stan-kirsch-dead-suicide/
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