"Горжусь и буду оберегать": Евгений Кошевой трогательно поздравил дочку с днем рождения

Известный украинский шоумен Евгений Кошевой растрогал своих поклонников нежным поздравлением своей старшей дочери. Так, 15 января Варваре Кошевой исполняется 12 лет, в честь чего звездный отец сделал коллаж из ее фотографий. Милую подборку снимков девочки звезда студии "Квартал 95" опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Кроме того, 36-летний телеведущий оставил подпись к фотокаллажу: "Как быстро летит время, очень люблю. Горжусь и буду оберегать на сколько хватит сил. С Днем рождения".

В свою очередь, жена Евгения, Ксения Кошевая также публично поздравила дочь, финалистку детского Евровидения 2019: "С днем рождения, наша Звездочка. Как быстро летит время".

Стоит отметить, что Варвара творческая личность и имеет много увлечений. Она регулярно ходит на уроки вокала, занимается танцами, а также посещает студию рисования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярный танцор и музыкант Дмитрий Монатик впервые поделился снимком своего сына, на котором видно лицо ребенка.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!