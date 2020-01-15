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"Горжусь и буду оберегать": Евгений Кошевой трогательно поздравил дочку с днем рождения

Сегодня Варваре исполняется 12 лет

сегодня, 19:30
Автор:

• Ростопира Наталья

Известный украинский шоумен Евгений Кошевой растрогал своих поклонников нежным поздравлением своей старшей дочери. Так, 15 января Варваре Кошевой исполняется 12 лет, в честь чего звездный отец сделал коллаж из ее фотографий. Милую подборку снимков девочки звезда студии "Квартал 95" опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Кроме того, 36-летний телеведущий оставил подпись к фотокаллажу: "Как быстро летит время, очень люблю. Горжусь и буду оберегать на сколько хватит сил. С Днем рождения".

В свою очередь, жена Евгения, Ксения Кошевая также публично поздравила дочь, финалистку детского Евровидения 2019: "С днем рождения, наша Звездочка. Как быстро летит время".

Стоит отметить, что Варвара творческая личность и имеет много увлечений. Она регулярно ходит на уроки вокала, занимается танцами, а также посещает студию рисования. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярный танцор и музыкант Дмитрий Монатик впервые поделился снимком своего сына, на котором видно лицо ребенка.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B7VUTuzBXGO/
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