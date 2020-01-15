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7-летняя дочь Лилии Ребрик сама зарабатывает на жизнь

Девочка зарабатывает самостоятельно деньги с 5 лет

сегодня, 20:55
Автор:

• Ростопира Наталья

38-летняя украинская теле-звезда Лилия Ребрик откровенно рассказала о тонкостях воспитания своих дочерей. Так, актриса поделилась, что ее 7-летняя дочь Диана знает цену деньгам. Стоит отметить, что девочка зарабатывает самостоятельно деньги с 5 лет, принимая участие в съемках кино и рекламы.

Со слов Лилии, она рада, что ее ребенок приучился к труду с малых лет, ведь так она знает цену вещам. Прежде, чем совершить покупку или попросить подарок, Диана изучает его стоимость, чтобы понять, что может себе позволить, отметила звездная мама.

"Если она что-то захотела, то сначала спрашивает, сколько это стоит. Затем она хорошенько взвешивает, дорого или нет, и принимает решение. Если ей не хватает, тогда начинает копить. Иногда мне становится ее жаль, я готова просто взять и купить то, на что Диана собирает. Но Андрей останавливает меня", — рассказала телеведущая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Кошевой трогательно поздравил дочку с днем рождения.



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Источник: https://kanalukraina.tv
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