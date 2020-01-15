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Рэперша Карди Би планирует стать политиком

Звезда хип-хопа является патриотом своей страны

15 января 2020, 23:59
Автор:

• Ростопира Наталья

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би всерьез увлеклась изучением политики, и решила заняться своей политической карьерой. Об этом знаменитость поделилась со своими подписчиками на своей официальной странице в соцсети Twitter

Стоит отметить, что 27-летняя музыкантша готова пройти необходимое обучение, чтобы стать частью Конгресса. В своём официальном Twitter-аккаунте рэп-исполнительница рассказала : "Думаю, я хочу стать политиком. Мне правда нравится правительство, хоть иногда я с ним и не согласна. Когда я смотрю документальные фильмы о войне, неважно, сколько оружия в вашей стране, важно количество людей. Как можно пойти против другой страны, если в вашей не хватает патриотизма? Я редко встречаю людей, которым правда нравится быть американцем".

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Источник: https://twitter.com/iamcardib?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1216477808526086146&ref_url=https%3A%2F%2Fofficiel-online.com%2Fall-news%2Fcardi-b-is-planning-go-to-politics%2F
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