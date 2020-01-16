В семье Дуэйна «Скалы» Джонсона случилось горе

У знаменитого актера, звезды фильмов "Рэмпейдж" и "Форсаж" Дуэйна "Скалы" Джонсона случилось в семье несчастье. На 75 году жизни у актера умер отец - профессиональный рестлер Рокки Джонсон. Об этом сообщает издание People.

Известно, что у актера были очень близкие отношения с отцом. Он даже сначала пошел по его стопам и хотел сделать карьеру рестлера, поэтому отец стал его тренером и жестко заставлял работать над собой. "Он годами пинал меня с одной стороны спортзала в другую...Я ненавидел это, когда был ребенком, но благодарен за это как мужчина. Мне повезло, что я смог сделать это", - так ранее говорил Дуэйн, вспоминая свои тренировки.

"Скала" Джонсон неоднократно благодарил своего отца за то, что он сделал его "тем, кем он является" и научил быть отцом троих дочерей. Он благодарил его за жесткую любовь и поддержку, ведь это намного лучше, чем отсутствие любви вообще.