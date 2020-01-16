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Известен пол второго ребенка актрисы Энн Хэтэуэй

Звезда родила ребенка больше месяц назад

сегодня, 17:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Голливудская красотка, звезда фильмов "Стажер" и "Отверженные" Энн Хэтэуэй призналась, что стала мамой мальчика. Актриса показала своим коллегам фото малыша и рассекретила его пол, сообщает Spletnik.

Известно, что актриса объявила о своем интересном положении в конце июля 2019 года, а вот, когда состоялись роды и как назвали ребенка, звезда решила скрыть от общественности. Энн даже на время исчезла из социальных сетей, поэтому фанаты предположили, что малыш родился где-то в середине ноября. Папарацци узнали, что звезда "Стажера" стала второй раз мамой, когда им удалось сфотографировать актрису с мужем и двумя детьми.

К слову, пол малыша Хэтэуэй рассекретила на церемонии Critics' Choice Awards, которая состоялась 13 января. Инсайдер отметил, что актриса похвасталась фотографиями ребенка и сказала, что это мальчик.

Напомним, что Энн Хэтэуэй счастлива в браке уже семь лет, вместе с мужем Адамом Шульманом они уже воспитывают сына Джонатана.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда Энн Хэтэуэй впервые после родов вышла в свет и похвасталась стройной фигурой.


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Источник: http://www.spletnik.ru/buzz/baby/94248-pol-vtorogo-rebenka-enn-kheteuey.html
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