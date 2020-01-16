Брэдли Купера заподозрили в романе с «девушкой Бонда»

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45-летнему актеру, звезде фильмов "Мальчишник в Вегасе" и "Область тьмы" после развода с моделью Ириной Шейк, стали приписывать роман с кубинской актрисой Анной де Армас, сыгравшей девушку Бонда.
Папарацци заметили, что пара очень мило общалась и флиртовала на светском мероприятии, приуроченном к церемонии "Золотого глобуса". Очевидцы сообщили, что между звездами явно пробежала какая-то искра, потому что Брэдли Купер был сильно увлечен актрисой, а она не скрывала своего восторга и много смеялась.
Поклонники предполагают, что актер решил наладить свою личную жизнь, хотя официально в прессе никаких романов не подтверждает. Он больше 4-х лет прожил в гражданском браке с моделью Ириной Шейк, с которой вместе воспитывает дочь. Но их отношения не сложились, поговаривают, что причиной этому стала любовная интрига актера на стороне. После выхода фильма "Звезда родилась" Куперу приписывали роман с певицей Леди Гагой, которая сыграла в нем главную роль. Но слухи оказались выдумкой.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что голливудского актера Джонни Деппа засняли на свидании с таинственной брюнеткой.
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