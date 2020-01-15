Джонни Деппа засняли на свидании с новой избранницей

56-летний известный актер, звезда "Пиратов" Джонни Депп был замечен в центре Лондона в компании таинственной брюнетки, с которой после ресторана уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщает издание Graziamagazine.

Папарацци успели сделать несколько снимков пары, на которых видно, что Джонни и его подруга очень мило беседуют друг с другом и смеются. Известно, что в ресторане они были не вдвоем, а компанию им составил режиссер Тим Бертон, с которым Депп давно сотрудничает, а также его возлюбленная Беренис. После двойного свидания, звезда "Пиратов" и его спутница сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

Поклонники полагают, что Депп наконец-то сумел справиться с депрессией, которая была вызвана его громким и скандальным разводом с актрисой Эмбер Херд, а также расставанием с русской красавицей-танцовщицей Полиной Глен.





Напомним, что Джонни Депп отметил в этом году рождественские праздники вместе с детьми и бывшей женой Ванессой Паради.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезду "Пиратов" бросила молоденькая танцовщица из России.

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