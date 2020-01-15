Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Джонни Деппа засняли на свидании с новой избранницей
НОВОСТИ Все новости

Джонни Деппа засняли на свидании с новой избранницей

Депп сходил на двойное свидание

сегодня, 17:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

56-летний известный актер, звезда "Пиратов" Джонни Депп был замечен в центре Лондона в компании таинственной брюнетки, с которой после ресторана уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщает издание Graziamagazine.

Папарацци успели сделать несколько снимков пары, на которых видно, что Джонни и его подруга очень мило беседуют друг с другом и смеются. Известно, что в ресторане они были не вдвоем, а компанию им составил режиссер Тим Бертон, с которым Депп давно сотрудничает, а также его возлюбленная Беренис. После двойного свидания, звезда "Пиратов" и его спутница сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

Поклонники полагают, что Депп наконец-то сумел справиться с депрессией, которая была вызвана его громким и скандальным разводом с актрисой Эмбер Херд, а также расставанием с русской красавицей-танцовщицей Полиной Глен. 

PAraD4Rj_oj-6PHkygJoqzc5L.jpg

Напомним, что Джонни Депп отметил в этом году рождественские праздники вместе с детьми и бывшей женой Ванессой Паради. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезду "Пиратов" бросила молоденькая танцовщица из России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://graziamagazine.ru/news/posle-razryva-s-russkoy-modelyu-dzhonni-depp-zakrutil-roman-s-tainstvennoy-bryunetkoy/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...