Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с отдыха

29-летняя украинская певица, участница популярной группы "Время и Стекло" сейчас вместе со своим супругом наслаждается отдыхом в Доминикане. Звезда радует подписчиков яркими и сексуальными кадрами на своей странице в Instagram.

Сначала певица похвасталась своими купальниками, в которых нежиться на пляже, а пару часов назад опубликовала откровенное фото в одних купальных трусах, кепке и очках. Грудь артистка обнажила, но прикрыла книгой.





Такой кадр вызвал ажиотаж в сети, поклонники звезды не стали скупиться на лайки и восторженные комментарии. Не удержался от слов и продюсер группы "Время и Стекло" Потап, который написал под фотографией Нади ироничный комментарий.





Напомним, что в декабре 2019 году группа "Время и Стекло" отмечала свое 9-летие и поэтому случаю, певица Надежда Дорофеева поделилась архивными снимками.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Надя Дорофеева впервые попала в список самых сексуальных женщин России за 2019 год.

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