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Новость о выставке Бритни Спирс во Франции оказалась фейком

Информацию опровергли представители певицы

сегодня, 00:11
Автор:

• Ростопира Наталья

На днях, в соцсетях появилась информация о том, что американская певица и обладательница "Грэмми" Бритни Спирс организовывает свою первую выставку. По предварительным данным, художественная ретроперспектива была запланирована на 18 января этого года. Также сообщалось, что дебют 38-летней исполнительницы должен был пройти во французском городе Фижак, в галерее Sympa. 

По данным издания ArtNews, эта новость является неправдивой. Стоит отметить, что на официальном сайте галереи также не было  никакой детальной информации о выставке. Официальный представитель галереи, руководитель Жан Коломбайн открыто заявил, что они сотрудничают с поредставителями СМИ, которые приходят на выставки лично. В свою очередь, менеджеры Бритни Спирс также подтвердили то, что информация об открытии выставки - фейк: "Это неправда!".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Париже выложили в открытый доступ более 300 тысяч произведений искусства.


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Источник: https://news.artnet.com/market/britney-spears-art-exhibition-1751490?fbclid=IwAR3kwL9k-cya4akbUaobR-mHwBU17dfbyOcz_3mtk9VOegqaOsZT4LIut-U
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