Шарлиз Терон вспомнила свое самое ужасное свидание

Голливудская звезда Шарлиз Терон, известная по фильмах "Адвокат дьявола" и "Сладкий ноябрь", поделилась интересной историей из личной жизни. Актриса рассказала о свидании, которое рассмешило ее до слез.

Недавно знаменитость стала гостьей американского шоу, где рассказала ведущему о свидании 20 -летней давности, о котором не может забыть до сих пор. Шарлиз призналась, что поначалу она с мужчиной поужинала в ресторане, он подвез ее до дома, они начали целоваться и все было хорошо. Но странная просьба кавалера в одну секунду испортила весь романтический лад. Мужчина попросил звезду целовать его в нос, что очень ее рассмешило.

Дабы не обидеть молодого человека и не испортить свидание, Шарлиз решила чмокнуть его в нос, однако такой жест не устроил кавалера. Он заявил, что у них со звездой ничего не выйдет.

Напомним, недавно Шарлиз Терон заявила, что никогда не хотела выходить замуж и не считает отсутствие штампа в паспорте большой трагедией.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 8-летний сын Шарлиз Терон просит называть его девочкой.

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