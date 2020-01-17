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Певицу Ариану Гранде снова обвинили в плагиате

Это четвертый исполнитель, который обвиняет Гранде в плагиате

сегодня, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Популярная американская звезда Ариана Гранде угодила в скандальную историю из-за своей композиции "7 rings", которую выпустила почти год назад. На певицу подал в суд хип-хоп исполнитель Джош Стоун, обвинив ее в плагиате. 

Рэпер утверждает, что 26-летняя артистка украла из его песни "You Need It I Got It" припев, повторив слова и ритм его произведения. Он добивается запрета на исполнение композиции "7 rings" для Гранде, а также хочет получить моральную компенсацию. Ариана пока никак не прокомментировала подобные заявления.

Известно, что трек "7 rings" звезды был очень популярным, а на YouTube-канале его просмотрело почти 700 млн человек. В этой композиции Гранде поет о том, что получает все, что хочет и размышляет о своих достижениях.  

К слову, песня Джоша Стоуна "You Need It I Got It" вышла в 2017 году, а Гранде презентовала свой трек спустя два года.  Помимо рэпера, обвинения в плагиате на эту песню молодая звезда получила и от других американских артистов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что певица Ариана Гранде показала, как выглядят ее настоящие волосы.


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Источник: https://www.tmz.com/2020/01/16/ariana-grande-sued-over-allegedly-ripping-off-7-rings/
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