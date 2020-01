Певицу Ариану Гранде снова обвинили в плагиате

Популярная американская звезда Ариана Гранде угодила в скандальную историю из-за своей композиции "7 rings", которую выпустила почти год назад. На певицу подал в суд хип-хоп исполнитель Джош Стоун, обвинив ее в плагиате.

Рэпер утверждает, что 26-летняя артистка украла из его песни "You Need It I Got It" припев, повторив слова и ритм его произведения. Он добивается запрета на исполнение композиции "7 rings" для Гранде, а также хочет получить моральную компенсацию. Ариана пока никак не прокомментировала подобные заявления.

Известно, что трек "7 rings" звезды был очень популярным, а на YouTube-канале его просмотрело почти 700 млн человек. В этой композиции Гранде поет о том, что получает все, что хочет и размышляет о своих достижениях.

К слову, песня Джоша Стоуна "You Need It I Got It" вышла в 2017 году, а Гранде презентовала свой трек спустя два года. Помимо рэпера, обвинения в плагиате на эту песню молодая звезда получила и от других американских артистов.

