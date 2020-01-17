Причина не в разводе: почему Адель стремительно теряет вес

В 2020 году популярная 31-летняя исполнительница Адель предстала очень исхудавшей, что не на шутку насторожило ее поклонников. Известно, что британская артистка избавилась от лишних 45 килограммов. Многие из фанатов певицы предполагают, что она решилась на кардинальные изменения после расставания со своим супругом Саймоном Конецким, которое стало для нее очень болезненным процессом. Адель и сама откровенно призналась, что она неоднократно слышала упреки со стороны мужа, которого не устраивал внешний вид звезды.

Стоит отметить, что в какой-то момент фанаты начали беспокоиться за Адель, так как ее стремительное похудение повело к болезненному виду артистки. Однако тревожное состояние фанатов Адель - напрасное, передает издания People. Так, со слов человека из близкого окружения звезды, ее здоровье в норме, а похудение никогда не было главной целью певицы. Инсайдер поделился, что Адель просто всерьез занялась своим здоровьем, потому ей пришлось придерживаться здорового образа жизни. А ключевую роль в ее похудении сыграла диета – британская звезда употребляет продукты, которые снижают калорийность на 20 процентов.

"В один из периодов своей жизни она почувствовала дискомфорт. Тогда она осознала, что хочет быть здоровой и счастливой, а главным ее мотиватором был 7-летний сын Анджело. Да, она похудела, но не ради красоты , а чтобы стать здоровее", – рассказал инсайдер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын Софии Ротару набросился в сети на ее обидчика.

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