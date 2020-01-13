Сын Софии Ротару набросился в сети на ее обидчика

Единственный наследник знаменитой украинской эстрадной певицы Софии Ротару дал отпор обидчикам своей мамы. Так, в социальной сети Instagram 51-летний известный музыкальный критик Сергей Соседов открыто раскритиковал 72-летнюю Ротару. Стоит отметить, что шоумен и ранее не скрывал, что ему не нравятся новые песни Софии Михайловны. Кроме того, он посоветовал народной артистке вовсе не выходить на сцену. Известно, что в "немилость" Соседова также попала российская примадонна Алла Пугачева.

Интересно, что Сергей подошел к хейтерству артисток нестандартно: критик на камеру рассказывает, почему куриные яйца из инкубатора не вкусные. Видео обнародовал Сергей Лавров, выполняющий обязанности концертного директора Ротару.

В свою очередь, сын певицы Руслан не смог пройти мимо, и оставил под публикацией резкий комментарий: "Бесталанный клоун".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что MONATIK впервые показал лицо сына.



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