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Главная / Новости / Сын Софии Ротару набросился в сети на ее обидчика
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Сын Софии Ротару набросился в сети на ее обидчика

Сергей Соседов не раз критиковал Софию Михайловну за новые песни

сегодня, 01:05
Автор:

• Ростопира Наталья

Единственный наследник знаменитой украинской эстрадной певицы Софии Ротару  дал отпор обидчикам своей мамы. Так, в социальной сети Instagram 51-летний известный музыкальный критик Сергей Соседов открыто раскритиковал 72-летнюю Ротару. Стоит отметить, что шоумен и ранее не скрывал, что ему не нравятся новые песни Софии Михайловны. Кроме того, он посоветовал народной артистке вовсе не выходить на сцену. Известно, что в "немилость" Соседова также попала российская примадонна Алла Пугачева.

Интересно, что Сергей подошел к хейтерству артисток нестандартно: критик на камеру рассказывает, почему куриные яйца из инкубатора не вкусные. Видео обнародовал Сергей Лавров, выполняющий обязанности концертного директора Ротару. 

В свою очередь, сын певицы Руслан не смог пройти мимо, и  оставил под публикацией резкий комментарий: "Бесталанный клоун".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что MONATIK впервые показал лицо сына.


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Источник: https://www.instagram.com/sergeylavrov_artkreml/?utm_source=ig_embed
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