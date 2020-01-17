Санта Димопулос показала трогательный момент предложения руки и сердца

Известная украинская исполнительница Санта Димопулос поделилась трогательным видео со своим мужем. Так, 32-летняя певица опубликовала на своей официальной странице в соцсети Instagram ролик, на котором запечатлен момент, когда ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Кучеренко делает ей предложение стать его женой. Таким образом, екс-участница поп-группы "ВИА Гра" поздравила своего супруга с годовщиной их романтических отношений.

Под публикацией Санта также оставила подпись "Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу. Этому видео 5 лет. За эти годы я узнала что такое настоящая любовь, забота и поступки. Я успокоилась, прошли все мои страхи, расстройства и тревоги. Появился еще один смысл моей жизни, невероятный ребенок – наша София. Я счастлива. Я благодарна".

Напомним, Д имопулос вышла замуж за Кучеренко еще в 2015 году, а 14 сентября 2019 года у них родилась дочь София. Стоит о тметить, что Игорь Кучеренко старше певицу на 18 лет.

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