Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»

Сегодня, 19 января, ушел из жизни один из основателей белорусской музыкальной панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко. Об этом на своей официальной странице в соцсети Facebook сообщил продюсер группы Евгений Колмыков.

Известно, что экс-гитарист скончался на 45-м году жизни в Минске. Стоит отметить, что до этого Владыко находился в коме после жестокого избиения неизвестными в 2019 году. В течение нескольких месяцев белорусские врачи боролись за жизнь артистка, но он умер, не приходя в сознание.

Напомним группа "Ляпис Трубецкой" была создана еще в 1989 году, и просуществовала до 2014. Так, за 25 лет творческой деятельности коллектив издал 13 альбомов. Название группы было переделкой имени одного из героев "Двенадцати стульев" Никифора Ляписа, получившего псевдоним Трубецкой. После распада группы в 2014 году Владыко продолжал участие в проекте Trubetskoy в качестве гитариста.





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