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Alina Pash выступит на испанском фестивале Sónar

Фестиваль пройдет с 18 по 20 июля в Барселоне

сегодня, 21:59
Автор:

• Ростопира Наталья

Организаторы ежегодного международного музыкального фестиваля Sónar, который традиционно проходит в Барселоне объявил лайн-ап. Так, в списке артистов заявлена популярная 26-летняя украинская певица, рэперша Alina Pash. 

Известно, что на испанском фестивале Sónar также выступят британский музыкальный дуэт The Chemical Brothers, венесуэльская певица идиджей Arca, британский мультиинструменталист Mura Masa, американский диджей The Black Madonna, эстонский рэп-исполнитель Томми Кэш, продюсер из Мюнхена Skee Mask и англоканадский музыкант Ричи Хоутин.

Украинская исполнительница выступит в рамках дневной программы фестиваля, который пройдет с 18 по 20 июля в Барселоне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские музыканты Alyosha и Vlad Darwin сняли экстремально горячий клип на совместный трэк в пустыне ОАЭ. Известно, что в качестве режиссера выступила успешная клипмейкер Инна Грабар. В свою очередь участники дуэта уже поделились в сети первыми фото со съемочной площадки, а также рассказали о процессе.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B7YDvQqHfua/?utm_source=ig_embed
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