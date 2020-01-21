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Модель plus-size Эшли Грэм впервые стала матерью

Эшли написала, что ее жизнь изменилась к лучшему

21 января 2020, 13:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

32-летняя популярная модель plus-size Эшли Грэм сообщила своим подписчикам радостную новость -  у нее родился первенец. Об этом звезда написала на своем аккаунте в Instagram.

Известно, что малыш появился на свет в прошлую субботу, 18 января, но знаменитость решила поделиться своим счастьем с окружающими только сейчас. Эшли поблагодарила всех за поддержку и любовь и призналась, что теперь ее жизнь изменилась в лучшую сторону. Имя своего первенца звездные родители пока держат в секрете.

Напомним, что новость о интересном положении Грэм появилась в августе прошлого года, модель сама намекнула подписчикам, что в их семье ожидается пополнении. А незадолго до родов на телешоу призналась, что вскоре станет мамой мальчика. 

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К слову, со своим мужем Джастином Эрвином, который работает кинопродюсером, звезда познакомилась в 2009 году, а спустя год отношений пара сыграла свадьбу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в конце декабря прошлого года впервые мамой стала украинская артистка Наталка Карпа, у нее родилась девочка.


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