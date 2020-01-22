52-летняя Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж

Популярная американская актриса и модель Памела Андерсон в пятый раз пошла под венец. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

52-летняя знаменитость связала себя узами брака с 74-летним кинопродюсером Джоном Питерсом, с которым встречалась 30 лет назад. Оказалось, что недавно пара воссоединила свои отношения и решила больше не расставаться. Для Памелы, как и для ее нового мужа этот брак стал пятым.

Инсайдер сообщает, что свадебное торжество состоялось в Малибу. Продюсер отметил, что после встречи с моделью не смог обрести личное счастье, ведь всегда хотел быть именно с ней. Питерсон признался, что Памела вдохновляет его, а он в свою очередь, оберегает и защищает ее.

Свой пятый брак прокомментировала и актриса, отметив, что теперь она счастливая женщина. Андерсон заявила, что Джон всегда был рядом с ней и поддерживал ее в любой ситуации.

Напомним, что звезда сериала "Спасатели Малибу" в 1995 году вышла замуж за музыканта Томми Ли, с которым прожила вместе всего три года. У пары родилось двое сыновей – Брэндон и Дилан. В 2006 году Памела снова пошла под венец с рок-музыкантом Кид Роком, но влюбленные расстались спустя год. Третьим избранником звезды стал продюсер Рик Саломон, пара прожила год вместе, потом рассталась и через пару лет снова официально сошлась, но ненадолго. А в 2018 году четвертым избранником звезды стал футболист Адиль Рами, с которым Андерсон рассталась спустя два года отношений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 51-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж.

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