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Дженнифер Энистон призналась, какую супергероиню хотела бы сыграть

Актриса всегда считала себя супергероем

22 января 2020, 12:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Голливудская звезда Дженнифер Энистон рассказала, что долгое время мечтала получить роль в супергеройском фильме, а именно сыграть Чудо-женщину. Об этом сообщает издание Movieweb.

Актриса, которая на прошлой церемонии SAG Awards-2020, получила кинопремию за работу в проекте "Утреннее шоу" призналась, что хотела бы сыграть роль непобедимой воительницы. Но приглашения она ждала слишком долго, а мысли стать супергероиней у нее были еще до того, как этот персонаж достался актрисе Галь Гадот.

Звезда "Друзей" рассказала, что после успеха драматического сериала "Утреннее шоу", хочет вернуться к комедийным ролям. Энистон отметила, что у нее появился новый взгляд на творчество и много идей, которые она хочет воплотить в жизнь.

Напомним, что Дженнифер Энистон сыграла главные роли во многих комедийных фильмах, которые положительно отметили, как кинокритики, так и зрители.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская актриса Дженнифер Энистон ради карьеры в Голливуде вынуждена была похудеть на 13 килограмм.


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Источник: https://movieweb.com/wonder-woman-dream-role-jennifer-aniston/
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