Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 24.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Джиджи Хадид рассказала о самой большой ошибке в своей жизни
НОВОСТИ Все новости

Джиджи Хадид рассказала о самой большой ошибке в своей жизни

Хадид отметила, что была очень наивной

23 января 2020, 16:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

24-летняя звезда Джиджи Хадид откровенно рассказала, с какими проблемами ей довелось столкнуться в начале своей модельной карьеры. 

В одном из своих интервью, девушка отметила, что часто попадала в неприятные ситуации, которые в последствии сделали ее сильнее. Хадид призналась, что в начале звездного пути была очень наивной и неуверенной в себе, поэтому никогда не пыталась отстаивать свое мнение и позицию. 

Супермодель уверена, что каждый человек должен верить в свои силы и не должен бояться говорить, когда ему что-то не нравится. Свой страх и неуверенность в начале моделинга она считает самой большой жизненной ошибкой. 

При этом, знаменитость подчеркнула, что разочарование в себе и некоторых людях помогло ей преодолеть комплексы и сложный период взросления. Теперь Джиджи прислушивается к своему внутреннему голосу и продолжает учиться на своих ошибках. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что недавно американскую супермодель Джиджи Хадид заметили в компании бывшего возлюбленного Зейна Малика.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lux.fm/ru/supermodel-dzhidzhi-hadid-rasskazala-o-samoj-bolshoj-oshibke-v-svoej-zhizni_n90821
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...