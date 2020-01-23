Джиджи Хадид рассказала о самой большой ошибке в своей жизни

24-летняя звезда Джиджи Хадид откровенно рассказала, с какими проблемами ей довелось столкнуться в начале своей модельной карьеры.

В одном из своих интервью, девушка отметила, что часто попадала в неприятные ситуации, которые в последствии сделали ее сильнее. Хадид призналась, что в начале звездного пути была очень наивной и неуверенной в себе, поэтому никогда не пыталась отстаивать свое мнение и позицию.

Супермодель уверена, что каждый человек должен верить в свои силы и не должен бояться говорить, когда ему что-то не нравится. Свой страх и неуверенность в начале моделинга она считает самой большой жизненной ошибкой.

При этом, знаменитость подчеркнула, что разочарование в себе и некоторых людях помогло ей преодолеть комплексы и сложный период взросления. Теперь Джиджи прислушивается к своему внутреннему голосу и продолжает учиться на своих ошибках.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что недавно американскую супермодель Джиджи Хадид заметили в компании бывшего возлюбленного Зейна Малика.

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