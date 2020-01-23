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Владимир Остапчук прокомментировал развод с женой

Шоумен развелся после 12-летнего брака

23 января 2020, 15:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Личная жизнь украинского ведущего Владимира Остапчука сейчас под пристальным вниманием прессы и поклонников, ведь шоумен находится в процессе развода с женой Еленой после длительного брака. На своей странице в Instagram Владимир прокомментировал свои отношения с экс-супругой.

Телеведущий не рассказывает, что послужило причиной их развода, но отметил, что с женой не ругался, ведь их всегда будут связывать теплые воспоминания. Также Остапчук назвал главное достижения их 12-летнего брака – прекрасные детки: 6-летняя Эмилия и двухлетний сын Эван-Александр.

После такого комментария, поклонники засыпали Владимира вопросами и спрашивали советов по поводу развода и личной жизни. Ведущий отметил, что не может ничем помощь, так как чужая семья – потемки и каждый сам должен принимать важные решения. Также Остапчук призвал всех наслаждаться жизнью, ведь она дана только один раз.

Напомним, украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал, как часто видит своих детей после развода

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Владимиру Остапчуку приписывали роман с украинской актрисой Ксенией Мишиной.


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