Тимберлейк и его жена обратились к семейному психологу

Популярный певец Джастин Тимберлейк вместе со своей женой Джессикой Бил решили поработать над семейной жизнью и обратились за помощью к специалисту. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Брак 38-летнего Джастина и 37-летней Джессики в Голливуде называют одним из самых прочным, ведь знаменитости вместе уже семь лет. Но после скандальных фото из бара, где певец держит за руку свою коллегу Алишу Уэйнрайт, отношения супругов испортились. В сети моментально распространились слухи о том, что Джастин изменил жене и их пара оказалась в центре скандала.

Артист признался, что в тот вечер был пьян и извинился перед своей возлюбленной за эту неприятную ситуацию. Тимберлейк уверяет, что между ним и его коллегой никогда не было никаких любовных отношений. Джессика поверила мужу, но решила обратиться к семейному психологу, чтобы он помог им правильно выстраивать свой брак.

Инсайдер сообщает, что Джастин очень старается вернуть доверие своей жены и всячески проявляет свою любовь и желание работать над их отношениями. Сейчас пара проходит сеансы психотерапии и надеется, что их семейная жизнь станет только лучше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как жена Тимберлейка прокомментировала слухи о его изменах.

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