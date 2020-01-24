62-летний Дольф Лундгрен показал миру свою молодую возлюбленную

Звезда фильмов "Универсальный солдат" и "Рокки 4" Дольф Лундгрен недавно посетил международный кинофестиваль в Доминикане. Компанию актеру впервые составила его 24-летняя возлюбленная Эмма Крокдал. Об этом сообщает издание Page Six.

На светском мероприятии пара с удовольствием позировала журналистам, а позже девушка на своей странице в Instagram опубликовала первое совместное фото с Лундгрендом, поставив смайлик в виде сердечка. Инсайдер сообщает, что влюбленные сначала посетили гала-концерт, а потом отправились веселиться в казино.

О молодой пассии 62-летнего актера известно не так уж много. 24-летняя Эмма работает в Лос-Анджелесе фитнес-инструктором, часто путешествует и любит делиться с подписчиками яркими моментами своей жизни.





Напомним, что актер Дольф Лундгрен в 1991 году женился на Пэри Момм, но их брак продлился всего один год. А в 1994 году он взял себе в жены дизайнера ювелирных украшений Анетт Квиберг, с которой прожил вместе 17 лет, у пары родилось двое дочерей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда "Друзей" встречается с девушкой на 22 года младше себя.

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