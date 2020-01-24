Звезда фильма «Бриджит Джонс» продает свой дом детства

Американская актриса Рене Зеллвегер, наиболее известная по роли Бриджит Джонс в одноименном фильме, выставила на продажу свой дом в Техасе. Об этом сообщает издание Popcornnews.

Известно, что знаменитость продает особняк в городе Кэти, где прошло ее детство и юность. Дом площадью 270 кв. метров очень просторный, в нем четыре спальни, две маленькие и две большие ванные комнаты, а также уютная гостиная с камином. На территории особняка есть баскетбольное и бейсбольное поле, так как в школьные годы актриса увлекалась спортом. За свои шикарные апартаменты звезда "Бриджит Джонс" хочет получить 750 тысяч долларов.

Риелтор звезды подчеркнул, что после того, как Рене вернулась в кинематограф после длительной паузы и за свою работу в фильме "Джули" получила престижную кинопремию, интерес к ее недвижимости увеличился.

Напомним, Рене Зеллвегер призналась, что очень любит свою героиню Бриджит Джонс и, если поступит предложение, она снова ее сыграет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Адель лишилась роскошного дома за 10 миллионов долларов.

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