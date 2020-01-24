Макс Барских рассказал, свободно ли сейчас его сердце

29-летний украинский певец и секс-символ Макс Барских откровенно рассказал, состоит ли с кем-то сейчас в романтических отношениях. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Барских отметил, что прошлый год был для него крайне спокойным и практически все свободное время он посвятил своей карьере. Лишь 10% из 100 он посвятил своей семье, друзьям и близким людям, а остальные 90% потратил на написания музыки и творчество.

Украинский певец признался, что на личном фронте у него также все спокойно, потому что он пока не встретил свою единственную. Артист подчеркнул, что перестал искать любовь и верит, что она сама найдет его и нагрянет в тот момент, когда он меньше всего будет ее ждать.





Напомним, что долгое время Барских приписывали роман с бывшей участницей коллектива "ВИА Гра" Мишей Романовой. Молодые люди познакомились очень давно, они жили под одной крышей и вместе снялись в жаркой фотосессии для журнала XXL. В 2018 году Романова родила сына и в СМИ предположили, что отцом является Барских.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Миша Романова откровенно рассказала, есть ли у нее любовные отношения с Максом Барских.

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