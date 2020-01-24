Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 25.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Макс Барских рассказал, свободно ли сейчас его сердце
НОВОСТИ Все новости

Макс Барских рассказал, свободно ли сейчас его сердце

Барских признался, что у него на личном фронте

24 января 2020, 15:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

29-летний украинский певец и секс-символ Макс Барских откровенно рассказал, состоит ли с кем-то сейчас в романтических отношениях. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Барских отметил, что прошлый год был для него крайне спокойным и практически все свободное время он посвятил своей карьере. Лишь 10% из 100 он посвятил своей семье, друзьям и близким людям, а остальные 90% потратил на написания музыки и творчество.

Украинский певец признался, что на личном фронте у него также все спокойно, потому что он пока не встретил свою единственную. Артист подчеркнул, что перестал искать любовь и верит, что она сама найдет его и нагрянет в тот момент, когда он меньше всего будет ее ждать. 

Безымянный.png

Напомним, что долгое время Барских приписывали роман с бывшей участницей коллектива "ВИА Гра" Мишей Романовой. Молодые люди познакомились очень давно, они жили под одной крышей и вместе снялись в жаркой фотосессии для журнала XXL. В 2018 году Романова родила сына и в СМИ предположили, что отцом является Барских.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Миша Романова откровенно рассказала, есть ли у нее любовные отношения с Максом Барских. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...