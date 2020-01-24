Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 25.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Спустя вместе: Ченнинг Татум сошелся с известной певицей
НОВОСТИ Все новости

Спустя вместе: Ченнинг Татум сошелся с известной певицей

Актер и певица поняли, что жить друг без друга не могут

24 января 2020, 18:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Звезда фильмов "Клятва" и "Шаг назад" Ченнинг Татум возобновил отношения с британской певицей Джесси Джей спустя два месяца после разрыва. Об этом сообщает издание Оceanpop на своей странице в Twitter.

Известно, что влюбленные решили сойтись, потому что почувствовали, что не могут долго находится друг без друга. Инсайдер сообщает, что временное расставание пошло звездам на пользу и теперь они счастливы, что снова вместе. Недавно пару застукали в одном из магазинов Лос-Анджелесе, где они шопились. Очевидцы говорят, что знаменитости были в хорошем настроении, они не скрывали свои чувства и постоянно обнимались.

Безымянный.png

Напомним, что в конце 2019 года Ченнинг Татум и его возлюбленная заявили о своем внезапном расставании, без видимой на то причины. В СМИ говорили, что причиной расставания стала постоянная занятость актера и его частые разъезды, а когда у него свободное время, то он старается проводить его с дочерью от первого брака. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда фильма "Шаг вперед" Ченнинг Татум борется за опеку над 6-летней дочерью Эверли. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...