Спустя вместе: Ченнинг Татум сошелся с известной певицей

Звезда фильмов "Клятва" и "Шаг назад" Ченнинг Татум возобновил отношения с британской певицей Джесси Джей спустя два месяца после разрыва. Об этом сообщает издание Оceanpop на своей странице в Twitter.

Известно, что влюбленные решили сойтись, потому что почувствовали, что не могут долго находится друг без друга. Инсайдер сообщает, что временное расставание пошло звездам на пользу и теперь они счастливы, что снова вместе. Недавно пару застукали в одном из магазинов Лос-Анджелесе, где они шопились. Очевидцы говорят, что знаменитости были в хорошем настроении, они не скрывали свои чувства и постоянно обнимались.





Напомним, что в конце 2019 года Ченнинг Татум и его возлюбленная заявили о своем внезапном расставании, без видимой на то причины. В СМИ говорили, что причиной расставания стала постоянная занятость актера и его частые разъезды, а когда у него свободное время, то он старается проводить его с дочерью от первого брака.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда фильма "Шаг вперед" Ченнинг Татум борется за опеку над 6-летней дочерью Эверли.

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