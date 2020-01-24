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"Очень худой стал": поклонники беспокоятся о здоровье Потапа

Продюсер вместе с Настей Каменских провел несколько недель в Мексике

24 января 2020, 22:52
Автор:

• Ростопира Наталья

Звездная супружеская пара Потап и Настя Каменских проводят свой отпуск в Мексике. Так, украинские артисты регулярно делятся со своими подписчиками в соцсети Instagram совместными снимками с отдыха. И вот, одна из фотографий, которую опубликовала NK, обеспокоила фанатов рэпера: "Очень худые стали...хватит отдыхать...", "Потап сам на себя не похож, похудел и стал таким страшным", "Алексей, это вы?!", "Куда вы дели Потапа? Если честно, сразу не узнал".

Примечательно, что 38-летний Алексей Потапенко и правда заметно похудел, но он выглядит весьма счастливым и радостным рядом со своей супругой Настей. К слову, многие интернет-пользователи отметили, что артист похорошел благодаря Каменских: "Не Потап, а прям Брюс Уиллис", "Стройный и молодой", "С Настей очень похожи стали", "В таком весе вам хорошо", "Как же Лёша все-таки посвежел за последний год! Прямо моложе стал выглядеть!!! Настя, это же твоя заслуга".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что певица Адель напугала поклонников экстремальной худобой.


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Источник: https://www.instagram.com/kamenskux/?utm_source=ig_embed
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