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"Ужас, что с губами?": Наташа Королева шокировала поклонников необычной внешностью

Артистка поделилась видео с празднования Китайского Нового года

26 января 2020, 21:18
Автор:

• Ростопира Наталья

46-летняя заслуженная артистка России Наташа Королева оказалась в центре внимания среди пользователей сети. Так, на своей официальной странице в соцсети Instagram певица украинского происхождения  поделилась со своими фолловерами видеороликом, на котором запечатлено празднование китайского Нового года.

Кроме того, исполнительница оставила подпись к публикации: "Вот и наступил Китайский Новый год. И мы в гостях у нашего друга Гии Эрадзе отмечаем и обсуждаем предстоящее невероятное шоу Тарзана".

В свою очередь интернет-пользователи были шокированы внешностью певицы и активно комментируют видео: "Зачем себя так уродовать?!", "Ужас, что с губами?", "Мда... все как на одно лицо становитесь", "Наталья, пора остановится", "На лягушку похожа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поклонники беспокоятся о здоровье украинского рэпера Потапа. Примечательно, что 38-летний Алексей Потапенко и правда заметно похудел, но он выглядит весьма счастливым и радостным рядом со своей супругой Настей Каменских.


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Источник: https://www.instagram.com/tv/B7wivIjp_Om/?utm_source=ig_embed
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