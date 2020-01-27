Украинская пианистка получила престижную премию "Грэмми"

Стали известны победители престижной музыкальной премии "Грэмми", церемония которой состоялась в Лос-Анджелесе в это воскресенье. Победу в номинации "Лучший сборник классической музыки" одержала уроженка Украины Надежда Шпаченко. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Известно, что украинскую пианистку отметили наградой за альбом The Poetry Of Place, в который вошли, как новые, так и ранее представленные композиции. О своей работе Надежда рассказывает с энтузиазмом, она надеется, что ее музыка будет вдохновлять и вызывать восторг от того, что в ней связаны различные художественные начинания.

В этом году на церемонии "Грэмми" пианистка была претенденткой в двух номинациях, еще она была заявлена на победу в категории "Продюсер года в классической музыке".

К слову, Надежда Шпаченко проживала в Украине до 1991 года, после чего переехала на несколько лет в Израиль, а позже отправилась в США, где стала преподавать музыку в университете.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие знаменитости покорили красную дорожку "Грэмми-2020" своими экстравагантными нарядами.

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