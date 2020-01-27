«Чувствовала себя жертвой»: Селена Гомес рассказала о романе с Бибером

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Личная жизнь американской звезды Селены Гомес всегда вызывала повышенный интерес, особенно после расставания с певцом Джастином Бибером. Недавно артистка шокировала поклонников некоторыми подробностями их романа. Об этом сообщает издание NPR.
Недавно исполнительница выпустила новый музыкальный альбом под названием "Rare" и не скрывает, что некоторые песни посвящены ее бывшему возлюбленному Джастину Биберу и их отношениям, которые длились на протяжении восьми лет. Селена призналась, что была жертвой эмоционального насилия, но долгое время не осознавала этого.
"Я
действительно чувствовала себя жертвой, на которую направлено определенного
рода насилие", - прокомментировала певица.
Звезда рассказала, что долгое время анализировала их роман, и решения, которые ей пришлось принимать. Только спустя два года она поняла, что все эти вещи сделали ее намного сильнее и теперь она полностью перешагнула этот этап своей жизни и двигается дальше.
К слову, в одном из своих интервью экс-бойфренд певицы Джастин Бибер откровенно признался, что отталкивал и плохо относился к женщинам, которым был дорог. Возможно, эти слова относились к Селене Гомес.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что после расставания с Бибером у Селены не было серьезный отношений, но она готова вновь впустить в свое сердце любовь.
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