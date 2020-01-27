«Чувствовала себя жертвой»: Селена Гомес рассказала о романе с Бибером

Личная жизнь американской звезды Селены Гомес всегда вызывала повышенный интерес, особенно после расставания с певцом Джастином Бибером. Недавно артистка шокировала поклонников некоторыми подробностями их романа. Об этом сообщает издание NPR.

Недавно исполнительница выпустила новый музыкальный альбом под названием "Rare" и не скрывает, что некоторые песни посвящены ее бывшему возлюбленному Джастину Биберу и их отношениям, которые длились на протяжении восьми лет. Селена призналась, что была жертвой эмоционального насилия, но долгое время не осознавала этого.

"Я действительно чувствовала себя жертвой, на которую направлено определенного рода насилие", - прокомментировала певица.

Звезда рассказала, что долгое время анализировала их роман, и решения, которые ей пришлось принимать. Только спустя два года она поняла, что все эти вещи сделали ее намного сильнее и теперь она полностью перешагнула этот этап своей жизни и двигается дальше.



К слову, в одном из своих интервью экс-бойфренд певицы Джастин Бибер откровенно признался, что отталкивал и плохо относился к женщинам, которым был дорог. Возможно, эти слова относились к Селене Гомес.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что после расставания с Бибером у Селены не было серьезный отношений, но она готова вновь впустить в свое сердце любовь.

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