Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.01.2020

BTC/USD

8 573,14

ETH/USD

165,11

LTC/USD

55,91

НБУ 27.01.2020

USD/UAH

24,33

EUR/UAH

26,84

RUB/UAH

0.393

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Ким Кардашьян обвинили в пропаганде браконьерства
НОВОСТИ Все новости

Ким Кардашьян обвинили в пропаганде браконьерства

Кардашьян уже не раз подвергается критике зоозащитников

сегодня, 17:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

39-летняя модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян любит радовать поклонников яркими фотографиями. Недавно на своей странице в Instagram она опубликовала красивый снимок с попугаем на плече, но неожиданно нарвалась на критику зоозащитников.

Фотографию с птичкой нежно-розового окраса модель подписала "чик-чирик" и она собрала более 2 миллионов лайков. Но активисты начали оставлять под снимком гневные комментарии, подчеркивая, что такими действиями звезда пропагандирует браконьерство.

Зоозащитники отметили, что эти попугаи во время контакта с людьми испытывают большой стресс, а модель такими кадрами призывает свою миллионную аудиторию следовать ее примеру и делать селфи с дикими животными, подвергая их опасности. Активисты попросили Кардашьян стать на защиту зверей и птиц и объяснить подписчикам, почему необходимо оберегать природу.

К слову, Ким уже подвергалась критике зоозащитников, когда в прошлом году в одном из парков на Бали сфотографировалась со слоном. Тогда активисты обвинили ее в том, что она поддерживает парк, который славится плохим обращением к диким животным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Кортни Кардашьян оказалась в списке любителей "кровавых процедур". 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popcornnews.ru/news/kim-kardashyan-obvinili-v-propagande-brakonerstva-iz-za-foto-s-popugaem
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...