Ким Кардашьян обвинили в пропаганде браконьерства

39-летняя модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян любит радовать поклонников яркими фотографиями. Недавно на своей странице в Instagram она опубликовала красивый снимок с попугаем на плече, но неожиданно нарвалась на критику зоозащитников.

Фотографию с птичкой нежно-розового окраса модель подписала "чик-чирик" и она собрала более 2 миллионов лайков. Но активисты начали оставлять под снимком гневные комментарии, подчеркивая, что такими действиями звезда пропагандирует браконьерство.

Зоозащитники отметили, что эти попугаи во время контакта с людьми испытывают большой стресс, а модель такими кадрами призывает свою миллионную аудиторию следовать ее примеру и делать селфи с дикими животными, подвергая их опасности. Активисты попросили Кардашьян стать на защиту зверей и птиц и объяснить подписчикам, почему необходимо оберегать природу.

К слову, Ким уже подвергалась критике зоозащитников, когда в прошлом году в одном из парков на Бали сфотографировалась со слоном. Тогда активисты обвинили ее в том, что она поддерживает парк, который славится плохим обращением к диким животным.

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