Имя Меган Маркл превратили в глагол: что значит «меганмарклить»

Решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл частично отказаться от королевского статуса получило мощный отклик у общества. Так, люди даже придумали новое слово – "меганмарклить". Об этом сообщает The Guardian.

Как написал пользователь Twitter под ником Ryan Carter неологизм "to Meghan Markle" означает следующее: "ценить себя и свое психическое здоровье так, чтобы выйти из комнаты, ситуации или окружения, где тебя настоящего не принимают или не хотят видеть".





Издание пишет, что это слово применимо в ситуациях, когда вы можете сохранить свое душевное благополучие, спасаясь из среды, где вас не ценит. Журналистка Попе Нур дала несколько ситуативных примеров применения глагола "меганмарклить". Так, на свиданиях, слово символизирует "оду самоуважению, проповедь о том, что нужно владеть своими границами, особенно, когда это связано с алкоголем". Вот если вы после свидания ляжете рано спать и не стане писать экс-возлюбленным – то вы "меганмарклите". А в отношениях этот глагол уместен, к примеру, когда вы не даете бывшим манипулировать собой или же игнорируете их попытки задеть ваши чувства. "Меганмарклить" можно и на работе: в случае увольнения из-за того, что вас не ценят как сотрудника.

Ранее "Комментарии" писали, что The Economist сравнил принца Гарри и Меган с Карлом Марксом.

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