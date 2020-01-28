Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.01.2020

BTC/USD

8 573,14

ETH/USD

165,11

LTC/USD

55,91

НБУ 28.01.2020

USD/UAH

24,33

EUR/UAH

26,84

RUB/UAH

0.393

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Имя Меган Маркл превратили в глагол: что значит «меганмарклить»
НОВОСТИ Все новости

Имя Меган Маркл превратили в глагол: что значит «меганмарклить»

Слово "меганмарклить" может быть уместно применимо и на работе, и в отношениях

сегодня, 10:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл частично отказаться от королевского статуса получило мощный отклик у общества. Так, люди даже придумали новое слово – "меганмарклить". Об этом сообщает The Guardian.

Как написал пользователь Twitter под ником Ryan Carter неологизм "to Meghan Markle" означает следующее: "ценить себя и свое психическое здоровье так, чтобы выйти из комнаты, ситуации или окружения, где тебя настоящего не принимают или не хотят видеть".

picture

Издание пишет, что это слово применимо в ситуациях, когда вы можете сохранить свое душевное благополучие, спасаясь из среды, где вас не ценит. Журналистка Попе Нур дала несколько ситуативных примеров применения глагола "меганмарклить". Так, на свиданиях, слово символизирует "оду самоуважению, проповедь о том, что нужно владеть своими границами, особенно, когда это связано с алкоголем". Вот если вы после свидания ляжете рано спать и не стане писать экс-возлюбленным – то вы "меганмарклите". А в отношениях этот глагол уместен, к примеру, когда вы не даете бывшим манипулировать собой или же игнорируете их попытки задеть ваши чувства. "Меганмарклить" можно и на работе: в случае увольнения из-за того, что вас не ценят как сотрудника.

Ранее "Комментарии" писали, что The Economist сравнил принца Гарри и Меган с Карлом Марксом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jan/24/to-meghan-markle-verb-how-to-use-it
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...