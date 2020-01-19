The Economist сравнил принца Гарри и Меган с Карлом Марксом

Авторитетное британское издание The Economist опубликовало фотографии принца Гарри и его супруги Меган Маркл в ряду с известным борцом за идеи мирового коммунизма Карлом Марксом.

Так, по мнению журнала, бренд "Сассекс" представляет наибольшую угрозу для монархии за всю современнную историю.

Маркс показан как человек, который в свое время предсказывал, что капитализм уничтожит все остатки феодализма. В свою очередь, The Economist отмечает, что экс-герцоги в ближайшем будущем продемонстрируют миру правоту Маркса и представляют собой самую глубокую опасность для сохранения монархии со времен мистера Бэджета.

Напомним ранее портал "Комментарии" сообщал, что королева Елизавета II отменила монарший титул для внука и его жены, а также обязала их вернуть в британскую казну 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!