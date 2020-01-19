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The Economist сравнил принца Гарри и Меган с Карлом Марксом

Британское издание назвало герцогов Сассекских главной угрозой для монархии как института

сегодня, 14:36
Автор:

• Екатерина Белоброва

Авторитетное британское издание The Economist  опубликовало фотографии принца Гарри и его супруги Меган Маркл в ряду с известным борцом за идеи мирового коммунизма Карлом Марксом. 

Так, по мнению журнала, бренд "Сассекс" представляет наибольшую угрозу для монархии за всю современнную историю.

Маркс показан как человек, который в свое время предсказывал, что капитализм уничтожит все остатки феодализма. В свою очередь, The Economist  отмечает, что экс-герцоги в ближайшем будущем продемонстрируют миру правоту Маркса и представляют собой самую глубокую опасность для сохранения монархии со времен мистера Бэджета.

Напомним ранее портал "Комментарии" сообщал, что королева Елизавета II отменила монарший титул для внука и его жены, а также обязала их вернуть в британскую казну 2,4 миллиона фунтов стерлингов.


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Источник: http://prportal.com.ua/Fakty/sassekskie-samaya-bolshaya-ugroza-monarhii-economist-razmestil-portrety-megan-i-garri-ryadom-s
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