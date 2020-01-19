Елизавета II сняла с принца Гарри и Меган Маркл королевский титул

Елизавета II подписала указ, согласно которому принц Гарри и его супруга Меган Маркл - герцоги Сассекские - утратили королевский титул и стали подданными британской монархии. Об это сообщается в Instagram Букингемского дворца.

"После многих месяцев разговоров и недавних дискуссий нам вместе удалось найти конструктивный путь выхода из ситуации для моего внука и его семьи. Я признаю все вызовы, с которыми Меган и Гарри пришлось столкнуться за последние два года, и поддерживаю их желание жить более независимой жизнью. Хочу поблагодарить их за преданную работу в этой стране, странах Содружества и за его пределами", - указано в сообщении.

Интересно, что Елизавета отметила, что особенно гордится, "тем, как быстро Меган стала членом нашей семьи", что многие отметили как саркастическую нотку в словах королевы.





Отныне принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее величества, они также не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Кроме того, они обязаны вернуть в казну потраченные на свои расходы средства налогоплательщиков. Это 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Британии разразился скандал в связи с тем, что принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем совместном желании отказаться от монарших титулов и заниматься бизнесом.

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