В семье Энрике Иглесиаса ожидается пополнение, - СМИ

44-летний испанский певец Энрике Иглесиас и его жена Анна Курникова готовятся снова стать родителями. Об этом сообщает издание Telemundo Entretenimiento.

Известно, что слухи об интересном положении 38-летней теннисистки и фотомодели Анны Курниковой появились еще в конце 2019 года. Тогда папарацци удалось сфотографировать возлюбленную Энрике во время прогулки, на ней были лосины, и куртка свободного кроя из-за которой был заметен округлившийся животик. Но звездное семейство никак не отреагировало на подобные заявления.

Но недавно испанские СМИ, которые ссылаются на человека, близкого к окружению Иглесиаса и его жены, заявили, что Анна действительно беременна третий ребенком и находится на последних месяцах беременности. Говорят, что малыш должен появится на свет уже в марте.

Напомним, что популярный певец Энрике Иглесиас и Анна Курникова встречаются с 2001 года, хотя официально свои отношения не оформляют. В СМИ ходили слухи, что пара тайно рассписалась, но знаменитости их не подтверждают и не опровергают. В 2017 году Анна родила возлюбленному двойню: сына Николаса и дочь Люси.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Энрике Иглесиас поделился с фанатами забавной фотографией с дочерью.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!