Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.01.2020

BTC/USD

8 573,14

ETH/USD

165,11

LTC/USD

55,91

НБУ 28.01.2020

USD/UAH

24,33

EUR/UAH

26,84

RUB/UAH

0.393

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона В семье Энрике Иглесиаса ожидается пополнение, - СМИ
НОВОСТИ Все новости

В семье Энрике Иглесиаса ожидается пополнение, - СМИ

Иглесиас и его жена уже воспитывают двоих детей

сегодня, 13:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

44-летний испанский певец Энрике Иглесиас и его жена Анна Курникова готовятся снова стать родителями. Об этом сообщает издание Telemundo Entretenimiento.

Известно, что слухи об интересном положении 38-летней теннисистки и фотомодели Анны Курниковой появились еще в конце 2019 года. Тогда папарацци удалось сфотографировать возлюбленную Энрике во время прогулки, на ней были лосины, и куртка свободного кроя из-за которой был заметен округлившийся животик. Но звездное семейство никак не отреагировало на подобные заявления.

Но недавно испанские СМИ, которые ссылаются на человека, близкого к окружению Иглесиаса и его жены, заявили, что Анна действительно беременна третий ребенком и находится на последних месяцах беременности. Говорят, что малыш должен появится на свет уже в марте.

Напомним, что популярный певец Энрике Иглесиас и Анна Курникова встречаются с 2001 года, хотя официально свои отношения не оформляют. В СМИ ходили слухи, что пара тайно рассписалась, но знаменитости их не подтверждают и не опровергают. В 2017 году Анна родила возлюбленному двойню: сына Николаса и дочь Люси.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Энрике Иглесиас поделился с фанатами забавной фотографией с дочерью. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telemundo.com/entretenimiento/2020/01/22/fuentes-nos-aseguran-que-enrique-iglesias-y-anna-kournikova-seran-padres-de-nuevo-tmna3651738
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...