Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.01.2020

BTC/USD

8 573,14

ETH/USD

165,11

LTC/USD

55,91

НБУ 28.01.2020

USD/UAH

24,33

EUR/UAH

26,84

RUB/UAH

0.393

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона «Сжигаю все мосты»: Ирина Шейк рассказала о разрыве с Брэдли Купером
НОВОСТИ Все новости

«Сжигаю все мосты»: Ирина Шейк рассказала о разрыве с Брэдли Купером

Ирина Шейк состояла в отношениях с Купером четыре года

сегодня, 14:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Известная модель и актриса Ирина Шейк стала главной героиней британского  Vogue и откровенно рассказала изданию о своей жизни и разрыве с голливудским актером Брэдли Купером.

Знаменитость призналась, что жизнь без экс-возлюбленного для нее новый этап и она по-философски относится ко всему, что происходит. Шейк отметила, что в отношениях каждый человек проявляет две стороны – худшую и лучшую, и она благодарна Куперу за все, что им пришлось пережить. 

Также Ирина Шейк назвала себя сильной личность, которая умеет забывать людей и двигаться дальше. "Если я кого-то вычеркиваю из своей жизни, то действительно вычеркиваю его, сжигаю все мосты", - подытожила модель.

Знаменитость рассказала, что ей бывает сложно находить баланс между работой и материнскими обязанностями, ведь не просто  быть мамой и кормильцем в семье.

Напомним, что модель Ирина Шейк начала встречаться со звездой "Мальчишника в Вегасе" Брэдли Купером в 2015 году, а спустя два года отношений у них родилась дочь Лея. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что актера Брэдли Купера заподозрили в романе с "девушкой Бонда".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...