«Сжигаю все мосты»: Ирина Шейк рассказала о разрыве с Брэдли Купером

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Известная модель и актриса Ирина Шейк стала главной героиней британского Vogue и откровенно рассказала изданию о своей жизни и разрыве с голливудским актером Брэдли Купером.
Знаменитость призналась, что жизнь без экс-возлюбленного для нее новый этап и она по-философски относится ко всему, что происходит. Шейк отметила, что в отношениях каждый человек проявляет две стороны – худшую и лучшую, и она благодарна Куперу за все, что им пришлось пережить.
Также Ирина Шейк назвала себя сильной личность, которая умеет забывать людей и двигаться дальше. "Если я кого-то вычеркиваю из своей жизни, то действительно вычеркиваю его, сжигаю все мосты", - подытожила модель.
Знаменитость рассказала, что ей бывает сложно находить баланс между работой и материнскими обязанностями, ведь не просто быть мамой и кормильцем в семье.
Напомним, что модель Ирина Шейк начала встречаться со звездой "Мальчишника в Вегасе" Брэдли Купером в 2015 году, а спустя два года отношений у них родилась дочь Лея.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Since the day we met until now, my friendship with you has meant so much more than work.. And being chosen by you @Edward_Enninful to be on the March cover of @BritishVogue, is an honor. Thank you for making me a part of your vision, and always making me laugh, even when I wanted to cry while we did the interview:))) And thank you for your friendship @MertAlas @MacPiggott .. can’t wait to celebrate it with all of you ❤️ #BritishVogue @AliKavoussi
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что актера Брэдли Купера заподозрили в романе с "девушкой Бонда".
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