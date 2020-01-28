«Сжигаю все мосты»: Ирина Шейк рассказала о разрыве с Брэдли Купером

Известная модель и актриса Ирина Шейк стала главной героиней британского Vogue и откровенно рассказала изданию о своей жизни и разрыве с голливудским актером Брэдли Купером.

Знаменитость призналась, что жизнь без экс-возлюбленного для нее новый этап и она по-философски относится ко всему, что происходит. Шейк отметила, что в отношениях каждый человек проявляет две стороны – худшую и лучшую, и она благодарна Куперу за все, что им пришлось пережить.

Также Ирина Шейк назвала себя сильной личность, которая умеет забывать людей и двигаться дальше. "Если я кого-то вычеркиваю из своей жизни, то действительно вычеркиваю его, сжигаю все мосты", - подытожила модель.

Знаменитость рассказала, что ей бывает сложно находить баланс между работой и материнскими обязанностями, ведь не просто быть мамой и кормильцем в семье.

Напомним, что модель Ирина Шейк начала встречаться со звездой "Мальчишника в Вегасе" Брэдли Купером в 2015 году, а спустя два года отношений у них родилась дочь Лея.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что актера Брэдли Купера заподозрили в романе с "девушкой Бонда".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!