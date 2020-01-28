«Должны вернуть 5 млн фунтов стерлингов за свадьбу»: принц Гарри и Меган Маркл угодили в новый скандал

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Британские налогоплательщики потребовали от принца Гарри
и Меган Маркл, недавно сложивших королевские полномочия, вернуть 5 млн фунтов
стерлингов (около 6,5 млн долларов). Об этом сообщает The Independent.
Так, активисты заявили, что пара должна вернуть в
госказну деньги, потраченные на свадьбу в Виндзорском замке, и средства, ушедшие
на реконструкцию семейного коттеджа Frogmore.
"18 месяцев спустя они убегают и отказываются от всех
обязанностей. Я думаю, что мы должны вернуть миллионы, и они должны прекратить
тратить наши деньги как можно скорее", - заявил генеральный директор
инициативной группы "Республика" Грэм Смит.
В частности, сообщается, что пока пара проживает на канадском острове Виктория, то их охрану оплачивают из госбюджета Канады. Жители выступили против этого, а петиция с обращением к власти Канады не выделять какое-либо финансирование этой семье набрала уже более 100 тыс подписей.
Ранее "Комментарии" писали, что имя Меган Маркл
превратили в глагол. Так, "меганмарклить" - значит сохранить свое душевное
благополучие, спасаясь от среды, где вас не ценят.
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