«Должны вернуть 5 млн фунтов стерлингов за свадьбу»: принц Гарри и Меган Маркл угодили в новый скандал

Британские налогоплательщики потребовали от принца Гарри и Меган Маркл, недавно сложивших королевские полномочия, вернуть 5 млн фунтов стерлингов (около 6,5 млн долларов). Об этом сообщает The Independent.

Так, активисты заявили, что пара должна вернуть в госказну деньги, потраченные на свадьбу в Виндзорском замке, и средства, ушедшие на реконструкцию семейного коттеджа Frogmore.

"18 месяцев спустя они убегают и отказываются от всех обязанностей. Я думаю, что мы должны вернуть миллионы, и они должны прекратить тратить наши деньги как можно скорее", - заявил генеральный директор инициативной группы "Республика" Грэм Смит.

В частности, сообщается, что пока пара проживает на канадском острове Виктория, то их охрану оплачивают из госбюджета Канады. Жители выступили против этого, а петиция с обращением к власти Канады не выделять какое-либо финансирование этой семье набрала уже более 100 тыс подписей.

Ранее "Комментарии" писали, что имя Меган Маркл превратили в глагол. Так, "меганмарклить" - значит сохранить свое душевное благополучие, спасаясь от среды, где вас не ценят.

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