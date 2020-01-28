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Звезда «Сплетницы» впервые вышла в свет после третьих родов

Актриса продемонстрировала свою фигуру после родов

сегодня, 18:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

32-летняя американская актриса Блейк Лавли, наиболее известная по роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница", впервые появилась на светском мероприятии после рождения третьего ребенка. Звезда приятно удивила публику выбором своего наряда и подтянутой фигурой.

В понедельник, 27 января, в Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Ритм-секция", где Блейк Лавли сыграла главную роль. Для вечера звезда выбрала черное бархатное платья с припущенными плечами, которое демонтировало ее пышное декольте. Свой образ актриса дополнила кожаными перчатками, массивным колье и черными сапогами на шнуровке.

По-видимому, муж звезды Райан Рейнольдс остался дома с детьми, так как компанию Блейк на светском вечере составили ее сестра и мама. 

Напомним, что звезда фильма "Отпетые мошенницы" Энн Хэтэуэй посетила церемонию Critics' Choice Awards и это был первый выход актрисы после родов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 47-летняя актриса Камерон Диаз недавно появилась на публике после рождения первенца. 


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Источник: http://www.spletnik.ru/look/redcarpet/94469-bleyk-layvli-vpervye-vyshla-v-svet-posle-rozhdeniya-tretego-rebenka.html
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