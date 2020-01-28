Звезда «Сплетницы» впервые вышла в свет после третьих родов

32-летняя американская актриса Блейк Лавли, наиболее известная по роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница", впервые появилась на светском мероприятии после рождения третьего ребенка. Звезда приятно удивила публику выбором своего наряда и подтянутой фигурой.

В понедельник, 27 января, в Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Ритм-секция", где Блейк Лавли сыграла главную роль. Для вечера звезда выбрала черное бархатное платья с припущенными плечами, которое демонтировало ее пышное декольте. Свой образ актриса дополнила кожаными перчатками, массивным колье и черными сапогами на шнуровке.

По-видимому, муж звезды Райан Рейнольдс остался дома с детьми, так как компанию Блейк на светском вечере составили ее сестра и мама.

Напомним, что звезда фильма "Отпетые мошенницы" Энн Хэтэуэй посетила церемонию Critics' Choice Awards и это был первый выход актрисы после родов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 47-летняя актриса Камерон Диаз недавно появилась на публике после рождения первенца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!