Экс-супруга Владимира Остапчука рассказала об изменах мужа

В октябре 2019 года сеть всколыхнула новость о разводе шоумена Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко, которые прожили в браке 12 лет. Ведущий долго скрывал истинную причину развода, поэтому все точки над "і" решила расставить его жена Елена. Об этом она рассказала в программе "Кофе с перцем".

Личная жизнь пары во время бракоразводного процесса находится под пристальным вниманием и камер и поклонников, поэтому экс-супруги старались не посвящать общественность в семейные проблемы. Владимир Остапчук отметил лишь, что с женой не ссорился и их всегда будут связывать теплые и приятные воспоминания.

Однако, Елена все-же решила рассказать, когда их семейная жизнь дала трещину и что послужило причиной развода, несмотря на 12-летний брак и двух маленьких детей. Экс-жена шоуменна призналась, что муж ей регулярно изменял. После того, как он стал ведущим "Евровидения- 2017" на него обрушилась слава, популярность и внимание как мужчин, так и женщин.

Войченко отметила, что о своей увлеченности другой женщиной Владимир сказал ей лично. Он просто признался, что хочет поменять кардинально свою жизнь и уходит к другому человеку. Правда, это продлилось не долго, так как вскоре Остапчук снова вернулся в семью, и Елена его простила. Но шоумен продолжать общаться в сети с девушками и результаты этого общения жена видела у него в мобильном телефоне.

Бывшая супруга ведущего сказала, что, когда у мужа появилась постоянная любовница, она не захотела больше этого терпеть и попросила его уйти.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как Владимир Остапчук прокомментировал свой развод с женой.

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