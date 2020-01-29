Джастин Бибер рассказал, почему боялся делать предложение Хейли

Популярный канадский певец Джастин Бибер откровенно рассказал, как готовился сделать возлюбленной предложение руки и сердца.

Личная жизнь артиста всегда была одной из самых обсуждаемых тем. После расставания с Селеной Гомес, певец начал снова встречаться с моделью Хейли Болдуин. У пары были романтические отношения в юном возрасте, но продлились они не долго, и они рискнули дать себе второй шанс. В 2018 году на Багамах во время отдыха Джастин сделал любимой предложение, а пышную свадьбу они сыграли в сентябре прошлого года.

Недавно Бибер признался, что очень бояться женитьбы, потому что не знал, сможет ли взять на себя ответственность за семью и прожить с одним человеком всю жизнь. Певец рассказал, что некоторое время сомневался в своих силах и в том, что Хейли ответит ему "да". Но он упорно боролся со своими страхами и сомнениями, поэтому взял себя в руки и осознал, что с этой девушкой хочет прожить жизнь и хочет стать ее мужем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что у певца Джастина Бибера диагностировали инфекционную болезнь.

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