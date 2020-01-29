12-летняя дочь Миллы Йовович назвала Трампа неудачником

Сташая дочь 44-летней американской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович снялась для обложки нового выпуска британского журнала Love.Так, 12-летняя Эва Габо Андерсон красуется на глянце с покрашенными в синий цвет волосами, а на ее плече примостилась белая крыса. Известно, что в качестве фотографа выступил 61-летний шведский режиссер Микаэль Янссон. Примечательно, что специально для журнала о моде интервью у Эвы взяла ее звездная мама. Юная модель откровенно поделилась, каково ей находиться перед камерой, о своих музыкальных предпочтениях и почему у нее синие волосы. Кроме того, она рассказала о том, что в мире ее больше всего волнует.

"В прошлом году я снималась в фильме, съемки которого проходили в Лондоне. И вот, для роли я покрасилась в синий, мне очень понравился этот цвет, поэтому я решила его оставить. Вообще, я часто экспериментирую с волосами. Не так давно я сама себя подстригла. Часто возникает желание побриться налысо, а потом я думаю, как отрастить волосы", - поделилась Эва Габо Андерсон.

К слову, схожий стиль имеет и любимая певица девочки. Как рассказала сама Эва, она обожает творчество 18-летней Билли Айлиш. Стоит отметить, что дочь Миллы Йовович также обеспокоена экологической ситуацией.

"Благодаря Грете Тунберг, которая организовала школьные забастовки Fridays For Future, мы говорим о загрязнении и о том, что мы можем сделать, чтобы помочь сохранить окружающую среду. Ты слышала, как Трамп напал на Грету? Девочку-подростка. Из-за того, что ее назвали "Человеком года". Какой же он неудачник!", - отметила Эва.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович.

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